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ПОЛІТИКА

Делегація України в ООН наголосила на необхідності ізоляції росії та білорусі від міжнародного спорту

14 листопада 2024, 21:53
Делегація України в ООН наголосила на необхідності ізоляції росії та білорусі від міжнародного спорту
Фото: З вільних джерел
Українська делегація нагадала росіянам, що мова не йде про дискримінацію.

Україна на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку нагадала про необхідність продовжити ізоляцію росії та білорусі від міжнародного спорту.

Як повідомляє "Укрінформ", українська делегація відповіла на заяви рф про нібито дискримінацію спортсменів з боку міжнародної спільноти.

"Усунення російських та білоруських спортсменів від міжнародних спортивних змагань через їхню підтримку агресивної війни проти України не є дискримінацією. Це справедлива відповідь міжнародної спільноти на їхню співучасть у цій війні.

Тому відсутність російських та білоруських прапорів на світових спортивних заходах – питання елементарної гігієни, яку міжнародне співтовариство має підтримувати.

Ми закликаємо міжнародне співтовариство зайняти жорстку позицію та продовжувати ізолювати росію та білорусь від світового спорту, доки триває агресивна війна росії проти України", – заявив перший секретар постійного представництва України Дмитро Тимошенко.

Нагадаємо, спортсмени з рф та білорусі виступають на міжнародних стартах лише в індивідуальних видах та в нейтральному статусі після перевірки від Міжнародного олімпійського комітету. Атлети не повинні бути помічені у громадській підтримці війни та не бути пов'язаними з силовими та військовими структурами.

ООНБілорусьспортросія окупанти

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