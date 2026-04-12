Україна заявляє про порушення "припинення вогню" з боку росії

12 квітня 2026, 18:58
Україна заявляє про порушення
Омбудсмен Лубінець
У Великдень, який символізує життя, віру і відродження, росіяни знову несуть смерть.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернеться до організації міжнародного Червоного Хреста та ООН з приводу цинічного порушення росіянами норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конфенцій та оголошеного сторонами  "припинення вогню".

Про це він повідомив у Телеграм-каналі 12 квітня.

"Світле свято Великодня — але цинізму росіян не має меж. У день, який символізує життя, віру і відродження, вони знову несуть смерть", — написав Лубінець.

Як відомо, за даними DeepState ще вчора ввечері, росіяни вбили українську евакуаційну групу з використанням fpv-дронів поблизу Гуляйпільського на Запоріжжі, попри так зване “припинення вогню”.

У той же день росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині. За наявною інформацією росіяни здійснювали штурм українських позицій поблизу Ветеринарного, у результаті чого четверо наших військових потрапили в полон. Але окупанти замість дотримання норм міжнародного гуманітарного права — розстріляли беззбройних українців на місці.

"Це — грубе і цинічне порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій. Я негайно направляю листи до МКЧХ та ООН щодо цих злочинів: світ має знати, що росія системно порушує всі можливі правила війни і перетворила терор на свою тактику", - наголосив Уповноважений ВР.

"Станом на сьогодні зафіксовано майже 227 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів. І за кожною цією цифрою — зламані долі, закатовані люди, вбиті без права на захист. І скільки ще таких злочинів залишаються без свідків, під завалами, у братських могилах або в полоні — ми навіть не знаємо.

У день Великодня, коли світ говорить про милосердя і людяність, росія вкотре демонструє повну зневагу до цих цінностей. Там, де мало бути перемир’я — постріли. Там, де мало бути життя — смерть", — додав він.

ООНДмитро Лубінецьперемир'яВеликдень

