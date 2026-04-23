Трамп заявив, що не встановлює строків для війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що "часових рамок" для війни з Іраном немає. Він також відкинув припущення про те, що політичні міркування впливають на його підхід.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, "немає жодного тимчасового тиску" ні на продовження перемир'я з Іраном, ні на проведення мирних переговорів.

На запитання про те, коли може закінчитися війна, Трамп відповів, що "часових рамок немає" і поспішати нікуди. І хоч раніше він говорив, що війна триватиме від 4 до 6 тижнів, зараз вона вже йде сьомий тиждень.

"Люди кажуть, що я хочу скоріше закінчити справу через проміжні вибори, це неправда", – сказав Трамп, додавши, що адміністрація хоче "укласти вигідну угоду для американського народу".

На цьому тлі варто додати коментар прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, яка теж висловилася журналістам щодо часових рамок.

"Президент не встановив жорсткий крайній термін для отримання іранської пропозиції, на відміну від деяких повідомлень, які я бачила сьогодні. Зрештою терміни будуть продиктовані головнокомандувачем", – сказала вона.

Перед цим CNN писало, що Трамп планує надати іранцям обмежений час для вироблення єдиної пропозиції, що дала б змогу відновити дипломатичні переговори.

Також Левітт висловлювалася про американську блокаду Ормузької протоки (а конкретно Ірану), підкресливши, що Трампа це цілком влаштовує.

"Вони навіть своїм власним співробітникам не можуть платити через цей економічний тиск, який президент Трамп чинив на них. Тому він цим задоволений, а ми чекаємо їхньої відповіді, і подивимося, що буде", – додала вона.