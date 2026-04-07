В ООН стурбовані заявами США завдати ударів по енергетиці та мостах Ірану

Речник ООН Стефан Дюжаррік наголосив, що ризик заподіяння шкоди цивільному населенню може зробити ці удари незаконними.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "стурбований" погрозами президента Дональда Трампа завдати удару по цивільній інфраструктурі Ірану, заявив його речник. Це рідкісний випадок, коли ця міжнародна організація висловлює докір на адресу США.

Видання розповіло, що речник ООН Стефан Дюжаррік поділився з журналістами в понеділок, 6 квітня, що президент США Дональд Трамп ризикує порушити міжнародне право, якщо втілить свої погрози в життя. За словами Дюжарріка, навіть якщо США мають військову мету в атаках на невійськові об’єкти, ризик заподіяння шкоди цивільному населенню може зробити ці удари незаконними.

"Ми були стурбовані риторикою, яка прозвучала в тому дописі в соцмережах, де містилися погрози про американські удари по електростанціях, мостах та інших об’єктах інфраструктури, якщо Іран не погодиться на угоду", - заявив речник ООН.

Видання пояснює, що це було посилання на допис Дональда Трампа в соцмережах від неділі, насичений лайливими словами. Дюжаррік зазначив, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав США та Іран дотримуватися норм міжнародного права та не завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Водночас, видання зауважує, що протягом війни, що розпочалася 28 лютого, Іран завдав ударів по цивільних об’єктах в Ізраїлі та кількох країнах Перської затоки.Додається, що Гутерреш, як правило, намагався утримуватися від прямої критики США чи інших держав-членів. При цьому, генсек ООН закликав США та Ізраїль припинити конфлікт, а Іран – відмовитися від нападів на своїх сусідів.

В публікації згадується, що минулого тижня Гутерреш виступив за забезпечення свободи судноплавства та захист цивільного населення й цивільної інфраструктури, зокрема ядерних об’єктів, оскільки регіон перебуває "на межі розгортання більш масштабної війни". В статті нагадується, що очільник Білого дому повторив свої погрози на прес-конференції в понеділок, 6 квітня. Він заявив, що США мають план знищити кожну електростанцію та кожен міст в Ірані протягом чотирьох годин, "якщо ми захочемо".

Видання додає, що на запитання, чи не турбує його те, що бомбардування електростанцій та мостів може вважатися військовим злочином, Трамп відповів: "Ні, зовсім ні".