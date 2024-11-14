російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?

Рішення Дональда Трампа номінувати кремлівську агентку Тулсі Габбард на посаду Директора національної розвідки, який наглядає за 18 розвідувальними агентствами США, викликало шокову хвилю не тільки серед експертів та демократів, але й серед республіканців.

Номінація Тулсі Габбард є ризиком для національної безпеки, вважає почесний професор з питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США, викладач Гарварду, письменник та дописувач The Atlantic Том Ніколс. На його думку, Сенат може її зупинити. Том Ніколс нагадує, що Офіс директора національної розвідки був створений після 11 вересня, щоб виправити те, що американські політики вважали недостатньою координацією між різними національними розвідувальними агентствами, і Директор очолює всі американські розвідувальні служби, включно з ЦРУ.

Том Ніколс переконаний, що Габбард приголомшливо некваліфікована майже для будь-якої посади в уряді (як і деякі інші кандидати Трампа), але особливо для Офісу директора національної розвідки. Вона не має жодної кваліфікації як професіонал розвідки – буквально жодної. Вона – підполковник запасу, яка раніше служила в Національній гвардії Гавайської армії, займала посади в медичній, поліцейській та цивільній службах. Вона виграла кілька місцевих виборів, а також представляла Гаваї в Конгресі. Вона не має значного досвіду керівництва або управління чимось значним.

Втім, найголовніше, за словами автора The Atlantic, є те, що призначення Тулсі Ґаббард на цю посаду стало б великою загрозою для безпеки Сполучених Штатів.

Він розповідає про історію становлення Тулсі Габбард, яка балотувалася в президенти від демократів у 2020 році, намагаючись позиціонувати себе як щось на кшталт кандидата за мир. Але вона не миротворець: вона була апологетом як сирійського диктатора Башара Асада, так і путіна. Її політика, яка в інших аспектах є непослідовною, має тенденцію симпатизувати цим двом автократам світу цього, зображуючи Америку як проблему, а диктаторів як тих, кого неправильно зрозуміли. Гавайські виборці вже давно спантеличені тим, як вона позиціонує себе політично.

Але Габбард є класичним прикладом "підковоподібної" політики: її погляди можуть здаватися як вкрай лівими, так і вкрай правими, і, ймовірно, саме тому колишня демократка (яка раніше була республіканкою, а тепер знову стала членом Республіканської партії) припала до душі таким людям, як Такер Карлсон.

Консервативне видання Washington Examiner зазначає, що якщо подумати про найгіршу кандидатуру на посаду директора Національної розвідки, то ця колишня демократка, яка стала республіканкою, була б на першому місці. Однак саме її новообраний президент Дональд Трамп прагне призначити керівником нагляду за розвідувальним апаратом Сполучених Штатів.

Washington Post зауважує, що на посаді директора національної розвідки Габбард, яка поділяє скептицизм Трампа щодо іноземного втручання, очолить 18 шпигунських агентств і контролюватиме бюджет у 76 мільярдів доларів. Але вона зіткнеться з побоюваннями з боку посадовців і відомств, які вона очолюватиме, головним чином через її симпатію до путіна.

"Це небезпечно для американського народу – призначати людину, яка няньчилася з прихильниками теорій змови, захищала путіна, просувала підтримувані росією дезінформаційні кампанії та підтримувала маргінальні групи ненависті, на найвищу посаду в розвідці нашої країни", – заявив речник Національного комітету Демократичної партії Алекс Флойд.

WP нагадує, що Габбард, яка представляла Гаваї в Палаті представників як демократка з 2013 по 2021 рік, ізолювала себе, зустрівшись у 2017 році з сирійським диктатором Башаром Асадом, союзником путіна, та захищала його. Вона брала участь у президентських праймеріз від Демократичної партії у 2020 році, отримавши позитивне висвітлення від російських державних ЗМІ та автоматизованих акаунтів у соціальних мережах. Республіканський сенатор Мітт Ромні (штат Юта) приєднався до демократів, критикуючи її заяви про підтримку позиції росії щодо вторгнення в Україну. Він тоді заявив, що Тулсі Габбард повторює брехливу російську пропаганду, а її зрадницька брехня може коштувати багато життів.

New York Times нагадує, що після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Габбард опублікувала в соціальних мережах відео, в якому повторила неправдиву заяву Кремля про те, що Сполучені Штати фінансують лабораторії біологічної зброї в Україні.

Як зауважує The Atlantic, чому Габбард підтримувала та підтримує Асада – загадка, але вона ще більше віддана тому, щоб "нести воду для путіна".

Консервативний публіцист Том Роган лаконічно підсумував її послужний список у Washington Examiner:

Вона звинуватила НАТО і США у вторгненні росії в Україну (знову ж таки, на радість як російським, так і китайським державним ЗМІ), повторила твердження російської пропаганди про те, що США створили в цій країні секретні лабораторії з розробки біологічної зброї, і стверджувала, що саме США, а не росія, несуть повну відповідальність за путінське балансування на межі ядерної зброї.

Отже, консервативне видання Washington Examiner на диво погоджується з автором ліберального The Atlantic і переконує, що Республіканська партія в Сенаті повинна перешкодити Тулсі Габбард отримати ключі від "фортеці розвідки".

Сенатори-республіканці, в тому числі Том Коттон, Ліндсі Грем і обраний лідер більшості в Сенаті Джон Тун тепер стоять перед вибором між тим, щоб поставити націю на перше місце або підкоритися Трампу. Зрештою, якщо Габбард буде затверджена, президент Китаю Сі Цзіньпін і путін матимуть ідеологічного симпатика, який триматиме ключі від коронних коштовностей розвідувального співтовариства США. І це не перебільшення.

У The Atlantic переконані, що людину з поглядами Габбард не можна підпускати до коронних коштовностей американської розвідки. Том Ніколс каже, що не має жодного уявлення, чому Трамп призначив Габбард. Вона була його прихильницею, але не відігравала центральної ролі в його кампанії, і він мало чим їй зобов'язаний. Для такої брудної трансакційної людини, як Трамп, це призначення не має особливого сенсу, пише Том ніколс. Можливо, Трамп настільки ненавидить розвідувальне співтовариство, яке він звинувачує в багатьох своїх проблемах під час першого терміну, що Габбард є його помстою. Або ж йому просто подобається, як вона поводиться на телебаченні (або ж Патрушев нагадав Трампу про його зобов’язання – iPress).

Але це може бути і хитрим маневром Трампа. Він може підозрювати, що Габбард не буде затверджена Сенатом. Після того, як вона буде усунута, він може просунути ще більш жахливу кандидатуру і заявити, що у нього немає іншого вибору. "Важко уявити, хто може бути гіршим за Габбард, але пам'ятайте, що Трамп неодноразово обіцяв повернути відставного генерала Майка Флінна в уряд. Флінн, якого звільнили з Білого дому Трампа через скандал, пов'язаний з брехнею ФБР; тепер він конспіролог, який повністю поділяє бажання Трампа помститися своїм ворогам", – пише The Atlantic.

Президенти повинні з повагою ставитися до формування свого уряду. Але ця кандидатура, на думку автора The Atlantic, має стати одним з небагатьох призначень Трампа, коли майбутній лідер більшості Джон Тун і його колеги-республіканці займуть жорстку позицію і скажуть "ні", принаймні, якщо вони все ще дбають про виконання конституційного обов'язку Сенату надавати поради та згоду.

Washington Examiner теж погоджується, що хоча Трамп зробив кілька сильних відборів на вищі посади у сфері національної безпеки у своїй новій адміністрації, у цьому випадку він поставив своє прагнення до лояльності вище за інтереси нації. Республіканці в Сенаті повинні приєднатися до демократів і не допустити, щоб його помилка набула чинності.

Що думають політики та експерти:

Конгресменка Ебігейл Спанбергер (демократка):

Як колишня співробітниця ЦРУ, я бачила, як чоловіки і жінки розвідувального співтовариства США щодня ризикують своїм життям заради цієї країни – і я шокована призначенням Тулсі Габбард на посаду Директора національної розвідки. Вона не тільки погано підготовлена і некваліфікована, але й розкидається теоріями змови і підлабузнюється до таких диктаторів, як Башар Асад і володимир путін. Як член Комітету Палати представників з питань розвідки, я глибоко стурбована тим, що ця кандидатура означає для нашої національної безпеки.

Мої колеги-республіканці, які мають хребет, повинні висловитися.

Девід Аксельрод, коментатор CNN:

Тулсі Габбард на посаді директора національної розвідки?

путін, мабуть, хитає головою, не вірячи в свою удачу! Вигода від перемоги Трампа вже перевершила його найсміливіші мрії!

Філліпс О’Брайен, відомий історик та дослідник війни:

Боже мій, відверту апологетку путіна призначать головою національної розвідки США.

До речі, я почув це від людини, яка глибоко обізнана в республіканських дискусіях. Вибір Габбард викликає величезне занепокоєння, і багато республіканців хотіли б відхилити її кандидатуру.., але ніхто не знає, чи вистачить сенаторам сміливості протистояти Трампу.

Європейські захисники демократії після того, як Трамп призначив Тулсі Габбард і Метта Ґейтца на керівні посади і дав їм доступ до розвідки, повинні запитати себе не про те, чи є США тепер ненадійним другом, а про те, чи можуть США бути ближчими до путіна, ніж вони.

Габбард, наприклад, роками була постійним каналом для активного поширення російської пропаганди. Як може працювати група "5 очей", якщо вона відіграє ключову роль в американській розвідці?

Всі ми, хто говорив, що Європа повинна дбати про власну безпеку без США... повинні кричати про це голосніше.

Андерс Ослунд, шведський та американський економіст:

Якщо Тулсі Габбард стане директором Національної розвідки, для національної безпеки США буде краще закрити всю розвідку.

Тімоті Снайдер, історик та активний прихильник України:

Ми збираємося з'ясувати, чи є серед сенаторів-республіканців патріоти, або ж вони будуть виправдовувати підтримуване з-за кордону знищення нашої Республіки, яке зараз явно йде повним ходом.

Едвард Хантер Крісті, старший дослідник Фінського інституту міжнародних відносин та експосадовець НАТО:

Сполучені Штати перетворюються на бананову республіку. Олігарх отримує власний урядовий департамент. Проросійська конспірологиня очолює національну розвідку. Слизький підлабузник стає генеральним прокурором.