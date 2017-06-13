За три місяці на Донбасі загинули 36 мирних жителів, – ООН

З 16 лютого по 15 травня цього року на Донбасі загинули 36 мирних жителів, ще 157 - зазнали поранень, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"В період з 16 лютого по 15 травня 2017 року Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала 193 цивільні особи, що постраждали від конфлікту в Україні: 36 загинули, 157 отримали поранення. Це на 48% більше, ніж за попередній звітній період і на 70% більше, ніж за той самий період минулого року", - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час презентації чергової доповіді ООН, інформує УНІАН.

Окрім того, за її словами, війна на сході України позбавляє місцевих жителів прав людини та того, про що домовились в Мінських угодах.

Нагадаємо, що з березня до 14 травня 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило 178 жертв серед цивільного населення на Донбасі - 35 загиблих та 143 поранених.