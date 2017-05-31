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На Донбасі лише за півтора місяці загинули 35 мирних жителів, - ООН

Загальна кількість жертв мирного населення з 14 квітня 2014 до середини травня 2017 перевищує 2 тисячі., а поранені - 7-9 тисяч
З березня до 14 травня 2017 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило 178 жертв серед цивільного населення на Донбасі - 35 загиблих та 143 поранених.
На Донбасі лише за півтора місяці загинули 35 мирних жителів, - ООН Фото: AP / Emilio Morenatti

"Причиною більшості жертв є обстріли, підриви на мінах і вибухонебезпечних залишках війни", - йдеться в гуманітарному бюлетені Офісу ООН для координації гуманітарних справ (OCHA) за березень-квітень.

У ОСНА також відзначають, що залишається високим ризик загибелі і травм від вибуху мін та боєприпасів, які не розірвались. Такі нещасні випадки фіксуються майже щодня.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото: humanitarianresponse.info

За даними УВКПЛ ООН, в березні-квітні це стало причиною 70 жертв серед цивільного населення - 22 загиблих і 48 поранених. Це на 94% перевершує дані за аналогічний період 2016 року, коли загинули 4, а 32 - були поранені. 74,3% із таких жертв у 2017 році були зафіксовані на непідконтрольних українському уряду територіях, де гуманітарний доступ обмежений (в 2016 році - 66,6%).

Також у документі зазначається, що внаслідок обстрілів є значні пошкодження важливих інфраструктурних об’єктів - об'єкти електро- і водопостачання, лікарні і школи.

Зокрема, у звіті йдеться, що "з початку 2017 року 32 навчальні заклади безпосередньо постраждали від конфлікту. З них щонайменше 18 було пошкоджено та ще 14 вимушені були закритися на певний період часу, перериваючи освітній процес для тисяч дітей на декілька днів або тижнів".

У бюлетні також зазначається, що тисячі українців опинилися на межі кризи енерго- та водопостачання.

"Конфлікт на сході України продовжує негативно позначатися на житті країни, а тисячі людей опинилися на межі масштабної гуманітарної кризи. Від збоїв у водо-, енерго- та газопостачанні постраждали понад 1,3 мільйона осіб, які живуть по обидва боки від "лінії розмежування", зокрема через спричинені обстрілами пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури (в тому числі Донецької та Горлівської фільтрувальних станцій, Південнодонбаського водопроводу та комунального підприємства "Вода Донбасу"), а також пошкоджені газопроводи та лінії електропередач", - зазначається у бюлетні.

Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні бандформування здійснили 44 обстріли позицій ЗСУ, з них 8 із забороненого мінськими угодами озброєння. Один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще п’ять отримали поранення.

 
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31 05 2017 12:56
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