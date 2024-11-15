Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні

Він додав, що обидві держави "повинні зупинитися".

Новообраний президент США Дональд Трамп під час одного із заходів у Флориді висловив жаль через смерть людей внаслідок бойових дій в Україні,"попри те, чи це солдати", чи люди, які "перебувають у містах".

Про це повідомляє CNN. Він наголосив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати з росією та Україною. Це (війна – ред.) має припинитися. росія та Україна повинні зупинитися, — сказав новообраний американський президент. — Ми будемо працювати над цим".

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп стане 47-м президентом США, зібравши понад 270 голосів Колегії виборників.

У Республіканській партії вважають, що обраний президент США Дональд Трамп може виявитися найкращим варіантом для України, якщо не бачитиме в Києві "перешкоду до миру".