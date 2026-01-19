Японія вже 5 років чекає на замовлену військову техніку від США

Державні аудитори Японії виявили, що 118 замовлень на військову техніку США не були виконані через п’ять 5 років після підписання угод.

Японія замовляє обладнання через програму Foreign Military Sales (FMS), за якою Вашингтон продає високопродуктивну зброю та обладнання союзним і дружнім країнам. Оплату проводять авансом, а країни-покупці укладають контракти, у яких ціни й дати постачання є лише приблизними. Остаточний розрахунок проводиться після поставки, а будь-які надлишки коштів повертаються американською стороною.

На запит парламенту Рада аудиту перевірила стан контрактів і поставок FMS за 2018-2023 фінансові роки. Так, з 519 контрактів, які не були виконані в термін до кінця 2018 фіскального року, 118 залишалися невиконаними й до кінця 2023-го. Однак варто зазначити, що ці випадки включають також обладнання, яке Японія додавала до своїх замовлень пізніше, тобто не все із цього є затримками.

Багато затримок спричинені тим, що уряд США витратив час на укладення контрактів з виробниками після отримання замовлень з Японії, або ж через зміни у виробничих планах, що виникли внаслідок цього. Аудитори закликали Міноборони Японії координувати дії з Вашингтоном, щоб запобігти перебоям в операціях збройних сил. У міністерстві запевнили, що розглянуть кожне замовлення окремо.

Як зазначається, через деякі затримки японські військові змушені використовувати застаріле обладнання. Так, Повітряні сили Японії підписали чотири контракти на суму 139,8 мільярда єн на закупівлю обладнання для технічного обслуговування літаків раннього радіолокаційного виявлення E-2D на авіабазі "Місава".

Спочатку постачання було заплановане на 2019-20 фінансовий рік, але було перенесене на 2024 фінансовий рік або пізніше через обставини у компанії-виробника. Через це військові змушені використовувати обладнання, призначене для старіших літаків E-2 °C.

Японські опозиційні партії висловлювали стурбованість тим, що постачання ракет ППО та іншого обладнання можуть бути затримані через наслідки вторгнення росії в Україну. Уряд заявив, що важко коментувати таку можливість.

Аудит також виявив вплив обмінних курсів: FMS часто передбачає довгострокові плани розстрочки і якщо єна знецінюється після підписання контракту, тягар для Японії збільшується.

За даними аудиторів, нещодавнє знецінення єни призвело до того, що сума платежів за 2023-2025 ​​фінансові роки приблизно на 300 мільярдів єн перевищила суму, передбачену на момент підписання контрактів.