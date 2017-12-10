Десятки тисяч біженців хочуть приїхати в Німеччину за лінією возз'єднання сімей
"Майже 70 тис громадян Сирії та Іраку прагнуть на даний час возз'єднатися з родичами у Німеччині", - підрахували у МЗС ФРН, повідомляє "Укрінформ".
З початку 2015-го до середини нинішнього року консульські служби вже видали 102 тис. віз для возз'єднання сімей біженців самим лише сирійцям і іракцям.
За оцінками, до 2018 року надійдуть від 100 тис. до 200 тис. прохань.
Біженці, які отримали захист у ФРН, мають право викликати своїх дружин та неповнолітніх дітей; діти, у свою чергу, мають право викликати своїх батьків. Але та група біженців, кому надається так званий обмежений статус, субсидований захист, права на возз'єднання сімей не має, згідно з рішенням уряду, до березня 2018 року.
Обмеження на возз'єднання сімей біженців є одним з каменів спотикання в переговорах щодо створення урядової коаліції - Зелені категорично проти обмежень у цьому питанні.
Нагадаємо, що більше 2 мільйонів чоловік, згідно з інформацією ООН, були змушені покинути свої країни.
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