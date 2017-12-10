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Десятки тисяч біженців хочуть приїхати в Німеччину за лінією возз'єднання сімей

З початку 2015-го до середини нинішнього року консульські служби вже видали 102 тис. віз для возз'єднання сімей
Десятки тисяч громадян кризових регіонів прагнуть приїхати до Німеччини за лінією возз'єднання сімей.
Десятки тисяч біженців хочуть приїхати в Німеччину за лінією возз Фото: gazeta.ru

"Майже 70 тис громадян Сирії та Іраку прагнуть на даний час возз'єднатися з родичами у Німеччині", - підрахували у МЗС ФРН, повідомляє "Укрінформ".

З початку 2015-го до середини нинішнього року консульські служби вже видали 102 тис. віз для возз'єднання сімей біженців самим лише сирійцям і іракцям.

За оцінками, до 2018 року надійдуть від 100 тис. до 200 тис. прохань.

Біженці, які отримали захист у ФРН, мають право викликати своїх дружин та неповнолітніх дітей; діти, у свою чергу, мають право викликати своїх батьків. Але та група біженців, кому надається так званий обмежений статус, субсидований захист, права на возз'єднання сімей не має, згідно з рішенням уряду, до березня 2018 року.

Обмеження на возз'єднання сімей біженців є одним з каменів спотикання в переговорах щодо створення урядової коаліції - Зелені категорично проти обмежень у цьому питанні.

Нагадаємо, що більше 2 мільйонів чоловік, згідно з інформацією ООН, були змушені покинути свої країни.

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12 10 2017 08:40
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