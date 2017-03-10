З початку року біженцями стали понад 2 млн осіб, - ООН

Зараз у світі налічується 67,6 млн вимушених переселенців, і кількість їх постійно збільшується

Більше 2 мільйонів чоловік, згідно з інформацією ООН, були змушені покинути свої країни.

Про це заявив керівник Виконавчого комітету Управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй у справах біженців Філіппо Гранді під час виступу на 68-ї щорічної сесії комітету.

"У 2017 році більше двох мільйонів чоловік покинули свої країни в якості біженців, - сказав він.

За словами Гранді, станом на кінець 2016 року в світі налічувалося 65,6 млн вимушених переселенців, і протягом п'яти років відмічається тенденція до зростання їх кількості.

Найбільше число біженців і переміщених осіб у світі припадає на Сирію, сказав верховний комісар.

Також Гранді зазначив, що повернення біженців у свої країни можливо лише на добровільній основі.

Нагадаємо, що Єврокомісія готова протягом найближчих тижнів ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини, що призведе до штрафів для цих країн через відмову приймати прохачів притулку у рамках програми ЄС з розселення мігрантів.