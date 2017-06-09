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Польщі, Чехії та Словаччині загрожують штрафи за відмову приймати біженців

Європейський суд має право накладати штрафи на уряди, які не дотримуються законодавства ЄС
Єврокомісія готова протягом найближчих тижнів ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини, що призведе до штрафів для цих країн через відмову приймати прохачів притулку у рамках програми ЄС з розселення мігрантів.
Польщі, Чехії та Словаччині загрожують штрафи за відмову приймати біженців Тисячі мігрантів прибувають до Європи Фото: Reuters

Про це у середу, 6 вересня заявив комісар ЄС з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос, виступаючи після рішення Європейського суду залишити в силі законність квот на прийняття мігрантів, повідомляє Reuters.

"Якщо держави-члени, які не прийняли жодного мігранта або не роблять цього тривалий час, не змінять свого ставлення, ми будемо змушені перейти до останнього кроку процедури притягнення до відповідальності: ми подамо у Європейський суд на Польщу, Угорщину та Чехію", - сказав Аврамопулос.

Європейський суд має право накладати штрафи на уряди, які не дотримуються законодавства ЄС.

Нагадаємо, сьогодні суд ЄС відхилив скарги Словаччини та Угорщини щодо міграційної політики Євросоюзу, який відстоює право Брюсселя на те, щоб країни-члени приймали у себе шукачів притулку.

Відтак, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна поважає рішення Європейського суду, згідно з яким було відхилено скаргу Будапешта та Братислави проти приймання мігрантів, проте своєї позиції щодо системи квот ЄС на мігрантів не змінила. Подібну відповідь на рішення суду виголосив і глава МЗС Угорщини.

Зазначимо, глава правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща не несе ніякої відповідальності за ситуацію, в якій опинилися біженці з Близького Сходу й Африки, а отже має повне моральне право не приймати їх в країні.

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06 09 2017 17:34
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