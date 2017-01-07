Качинський про біженців: У нас є повне моральне право сказати "ні"

Лідер "Права і справедливості" вважає, що Польща не зобов’язана приймати біженців

Глава правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща не несе ніякої відповідальності за ситуацію, в якій опинилися біженці з Близького Сходу й Африки, а отже має повне моральне право не приймати їх в країні.

Про це Качинський сказав у суботу, 1 липня, під час конгресу своєї політсили, повідомляє Rzeczpospolita.

За його словами, у питанні прийому біженців мова йде не лише про тероризм, а про звичайну безпеку.

"Немає жодних причин, щоб радикально понижувати стандарт якості нашого життя", – сказав Ярослав Качинський.

Лідер "Права і справедливості" вважає, що Польща не зобов’язана приймати біженців із країн Північної Африки та Близького Сходу.

"Ми не експлуатували ці країни, не користувалися їхньою робочою силою і не запрошували їх до Європи. У нас є повне моральне право сказати "ні", – зауважив Качинський.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про можливе проведення референдуму з питання прийому біженців.