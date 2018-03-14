Deutsche Welle: Новий уряд Меркель намагатиметься повністю відмовитися від російського газу

Чого чекати "Газпрому", "Роснефти" або, скажімо, "Сибірській вугільній енергетичній компанії" (СВЕК) від нового уряду Німеччини? Яку енергетичну політику буде проводити в найближчі три з половиною роки країна, для якої Росія є головним постачальником енергоносіїв? Причому не тільки газу і нафти, що відомо, але також і вугілля

Найбільшим постачальником нафти, газу і вугілля в Німеччину є Росія. Енергетична політика Берліна в найближчі роки піде врозріз з інтересами російських експортерів.

Джерело: Deutsche Welle

Частка відновлюваної енергетики має зрости до 65 відсотків

Про середньострокові завдання і довгострокові цілі енергетичної політики Німеччини можна судити по коаліційній угоді між консервативним блоком ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Після схвалення цього 177-сторінкового документа рядовими соціал-демократами, про що було оголошено 4 березня, він з проекту перетворився в офіційну програму нового уряду Німеччини. Вона почне діяти після того, як Ангела Меркель (Angela Merkel) 14 березня буде обрано канцлером ФРН.

Так чого ж чекати від цього уряду, якому належить працювати до 2021 року, російським експортерам з паливно-енергетичного комплексу (ПЕК)? Ключова проблема для них полягає в тому, що Росія поставляє в Німеччину енергоносії, а стратегічна мета ФРН полягає у прискореній відмові від викопних енергоносіїв і в форсованому розвитку відновлюваної енергетики заради захисту навколишнього середовища і глобального клімату. Програма нової "великої коаліції" повністю підтверджує прихильність цій довгостроковій меті і містить список конкретних заходів на шляху до неї.

У розділі "Енергетика" економічного розділу програми зовсім мало конкретних цифр, але вони дуже промовисті. Так, новий уряд ФРН, йдеться в коаліційній угоді, "буде прагнути до 2030 року довести частку відновлювальної енергетики приблизно до 65 відсотків". Якщо врахувати, що в 2017 році частка вітру, біомаси, сонця та інших відновлюваних джерел в німецькій електроенергетиці становила 33-36 відсотків (в залежності від методики підрахунку), то мова йде фактично про подвоєння цієї частки всього за десять з гаком років.

Ставка на вітропарки і накопичувачі енергії

З цією метою новий уряд ставить завдання вже в 2019-2020 роках збільшити генеруючі потужності "як вітропарків на суші, так і фотовольтаїки відповідно на 4 гігават". Вісім гігават додаткової потужності рівні, для порівняння, приблизно 7-8 атомним електростанціям.

Одночасно має продовжитися будівництво морських вітропарків. У коаліційній угоді зазначається їх велика роль в промисловій політиці Німеччини та ставиться завдання створити в море національний досвідчений вітропарк для "вивчення потенціалу морської вітроенергетики". Головна мета полігону буде, мабуть, полягатиме в тому, щоб зрозуміти, наскільки стабільно вітрогенератори в морських умовах виробляють електроенергію. Новітні дослідження стверджують, що вони можуть стійко працювати практично круглий рік.

Іншими словами, новий уряд ФРН має намір серйозно взятися за ключову проблему відновлюваної енергетики - нестійкого виробництва електроенергії в залежності від того, дме чи вітер і світить сонце. Вирішенню цієї проблеми буде також служити виділення бюджетних коштів на розробку різних технологій збереження енергії і субсидування діючих накопичувачів. Новий уряд Німеччини має намір, зокрема, створити в рамках Товариства імені Фраунгофера, що об'єднує інститути прикладних досліджень, окремий інститут за технологіями накопичення енергії.

План відмови від вугілля буде готовий до кінця 2018 року

Вельми докладно в коаліційному договорі прописані заходи, покликані стимулювати і прискорити спорудження ліній електропередач, необхідних для доставки електроенергії з Північної Німеччини, де зосереджені вітропарки на морі і на суші, до великих промислових центрів в Південній Німеччині. Там значна частина електроенергії до сих пір виробляється на атомних електростанціях, які будуть відключені в 2022 році.

Подальше форсований розвиток відновлюваної енергетики в Німеччині неминуче призведе до прискореного скорочення частки вугілля в німецькій електроенергетиці (а його роль в опаленні будівель і так вже невелика). Правда, після 2011 року, коли ФРН взяла курс на відмову від атомної енергії, ця частка протягом декількох років росла, що і забезпечило російським експортерам значне зростання поставок вугілля на німецький ринок.

Тепер, судячи з усього, почнеться багаторічний спад. Для російських постачальників вугілля в Німеччину ключовим пасажем коаліційного договору в розділі "Клімат" є рішення скликати багатосторонню комісію з представників бізнесу, екологічного руху, профспілок і місцевої влади в метою до кінця 2018 року виробити загальнонаціональну програму дій по захисту глобального клімату.

Одним з елементів цієї програми, йдеться в документі, повинен стати "план поетапного скорочення і припинення використання вугілля у виробництві електроенергії, включаючи остаточну дату". Це означає, що вже з наступного року Німеччина може почати активно закривати найбільш старі і шкідливі з точки зору викиду вуглекислого газу вугільні електростанції, що скоротить закупівлі вугілля, в тому числі в Росії.

Причому протягом десятиліття ці закупівлі можуть повністю зійти нанівець, оскільки в якості можливої ​​дати остаточної відмови від вугілля часто називається 2030 рік. Так що у російських вугільників довгострокових перспектив на німецькому ринку немає. Які вони у російських газовиків, зрозуміти по коаліційній угоді вельми важко, оскільки в розділі "Енергетика" природному газу приділено мінімальної уваги. Там, зокрема, немає ні слова про газопроводи, тим більше про "Північний потік-2".

Зате є друга ключова цифра. Новий уряд Німеччини має намір проголосити національної метою скорочення енергоспоживання до 2050 року на 50 відсотків. Досягнення такої амбітної мети повинні забезпечити енергозбереження та підвищення енергоефективності у всіх сферах життя. Це - погана новина для "Газпрому", який, обгрунтовуючи, наприклад, необхідність "Північного потоку-2", виходить із зростаючого, або хоча б стабільного енергоспоживання і, зокрема, використання природного газу в Німеччині та в цілому в ЄС.

Рішення побудувати в Німеччині термінал з прийому СПГ

Ще одна погана новина для "Газпрому" полягає в тому, що новий уряд ФРН має намір "створити в Німеччині інфраструктуру для СПГ". Цей рядок в коаліційному договорі може означати тільки одне: незабаром буде прийнято довго відкладати рішення побудувати в північноморському порту Вільгельмсхафені термінал з прийому зрідженого природного газу, який стане конкурентом російському трубопровідному газу.

Якщо додати до всього цього плани всіляко стимулювати електромобільні і тим самим знижувати споживання нафтопродуктів, то напрошується очевидний висновок: новий уряд Меркель, якщо він серйозно візьметься за справу, російських постачальників енергоносіїв не потішить.