До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО можуть включити букові ліси Карпат
У числі нових заявок, які будуть розглянуті до 12 липня, на включення в Список Всесвітньої спадщини претендують історико-географічний регіон Даурія, розташований на території Росії та Монголії; історичний центр азербайджанського міста Шекі; Гелатський монастир у Грузії; а також незаймані букові ліси Карпат, які розташовані на території декількох країн, включаючи Україну, повідомляє Центр новин ООН.
Список Всесвітньої спадщини налічує більше тисячі об'єктів в країнах-учасницях Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини.
Відзначимо, що нині у лісах Карпат і Полісся відбувається самовільна, безперервна, незаконна вирубка лісів, яка завдає значних економічних збитків нашій державі, паралельно підриваючи екологічну безпеку, що призводить до непередбачуваних наслідків.
Нагадаємо, що в Україні створять єдиний орган контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа