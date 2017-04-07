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До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО можуть включити букові ліси Карпат

Йдеться про ліси, які розташовані на території декількох країн, включаючи Україну
У польському Кракові, де стартувала 41-я сесія Комітету Всесвітньої спадщини, розглянуть 35 заявок про включення нових об'єктів до престижного Списку ЮНЕСКО.
До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО можуть включити букові ліси Карпат Фото: ФАО

У числі нових заявок, які будуть розглянуті до 12 липня, на включення в Список Всесвітньої спадщини претендують історико-географічний регіон Даурія, розташований на території Росії та Монголії; історичний центр азербайджанського міста Шекі; Гелатський монастир у Грузії; а також незаймані букові ліси Карпат, які розташовані на території декількох країн, включаючи Україну, повідомляє Центр новин ООН.

Список Всесвітньої спадщини налічує більше тисячі об'єктів в країнах-учасницях Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини.

Відзначимо, що нині у лісах Карпат і Полісся відбувається самовільна, безперервна, незаконна вирубка лісів, яка завдає значних економічних збитків нашій державі, паралельно підриваючи екологічну безпеку, що призводить до непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, що в Україні створять єдиний орган контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

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04 07 2017 09:19
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