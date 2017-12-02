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Доба в зоні АТО: близько 60 порушень режиму тиші

По позиціях в районі Луганського вогонь вів снайпер
За добу на Донбасі зафіксовано 59 обстрілів з боку бойовиків, двох військових ЗСУ поранено.
Доба в зоні АТО: близько 60 порушень режиму тиші Фото:112.ua

За минулу добу на Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно позиції сил АТО в районі Красногорівки та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели БМП противника. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке. По позиціях в районі Луганського вогонь вів снайпер.

Нагадаємо, за даними розвідки, на території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.

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12 02 2017 10:16
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