Доба в зоні АТО: близько 60 порушень режиму тиші
За минулу добу на Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно позиції сил АТО в районі Красногорівки та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Лебединське, Водяне. По Широкиному та Красногорівці вогонь вели БМП противника. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке. По позиціях в районі Луганського вогонь вів снайпер.
Нагадаємо, за даними розвідки, на території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.
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