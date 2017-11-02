Росія знову вербує "добровольців" для відправлення на Донбас, - розвідка

Відібраний особовий склад відправляється в Ростовську область для додаткової підготовки і розподілу

На території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.

"На території Росії активізована робота вербувальних центрів т. н. "добровольців" для подальшого направлення до з'єднання і частини 1(Донецьк) і 2 (Луганськ)", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Також інформують, що відібраний особовий склад відправляється в Ростовську область для додаткової підготовки і розподілу. Пріоритет віддається тим, які вже мають досвід бойових дій, у т. ч. в Сирії.

Водночас відзначається, що "російським окупаційним командуванням надано вказівку керівництву 1 АК (Донецьк) ЗС РФ посилити тиск на представників ОБСЄ та введення в оману членів Спеціальної моніторингової місії стосовно кількості обстрілів та їх напрямків уздовж лінії розмежування".

При цьому, спостерігачам не надається дозвіл на відвідування населених пунктів, які нібито були обстріляні силами АТО, а також чиняться перешкоди моніторингу потенційних місць ввезення військової техніки з території РФ.

Також повідомляється, що ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до глави т.зв. ДНР Захарченка та його методів управлінської діяльності.

Нагадаємо, бойовики дев'ятого окремого штурмового полку морської піхоти з числа громадян РФ проявляють зневагу до військовослужбовців зі складу місцевих мешканців. Незважаючи на особливі заходи російської окупаційної влади, спрямовані на профілактику протиправної діяльності, продовжує зростати кількість злочинів скоєних військовослужбовцями, в тому числі громадянами РФ.

Також головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО.