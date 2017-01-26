На Донбасі російські солдати грабують місцеве населення, - розвідка

Бойовики дев'ятого окремого штурмового полку морської піхоти з числа громадян РФ проявляють зневагу до військовослужбовців зі складу місцевих мешканців.

"Зростає кількість випадків несанкціонованої конфіскації транспортних засобів та інших матеріальних засобів росіянами з метою власного збагачення. Серед особового складу 9-го окремого штурмового полку морської піхоти зростає кількість сутичок з мотивів національної ворожнечі", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці відзначають, що незважаючи на особливі заходи російської окупаційної влади, спрямовані на профілактику протиправної діяльності, продовжує зростати кількість злочинів скоєних військовослужбовцями, в тому числі громадянами РФ.

Так, місцеві мешканці селища Безіменне звинуватили військовослужбовців 9-го окремого штурмового полку морської піхоти з числа громадян РФ у крадіжках та незаконному заволодінні майном - зокрема, у пограбуванні в ніч з 23 на 24 січня 2017 року продуктового магазину на місцевому ринку.

Нагадаємо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО.