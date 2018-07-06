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Француз виграв €1 млн у національній лотереї другий рік поспіль

Він гратиме і надалі, оскільки вірить у прикмету, що "Бог любить трійцю"
Чоловік з південного сходу Франції вдруге поспіль виграв джек-пот у національній лотереї "Мій мільйон". Математики вважають, що вірогідність цього становить один на 16 трильйонів.
Француз виграв €1 млн у національній лотереї другий рік поспіль Фото: cnn.com

Переможець, ім'я якого не називають, виграв свій перший мільйон євро у листопаді 2016, і продовжував купувати лотерейні квитки кожного тижня. Минулого місяця він виграв другий мільйон євро.

Продавець у кіоску, де новий мільйонер купив щасливий лотерейний квиток, сказав, що той майже не відреагував на виграш: "Здається, він звик вигравати".

"Мій мільйон" - лотерея, яка проходить паралельно із більшою - EuroMillions, де джек-пот може становити кілька десятків мільйонів євро. Ті, хто купують квитки EuroMillions, автоматично беруть участь і у меншій лотереї.

Математики, яких цитує Le Parisien, кажуть, що шанси виграти у "Мій мільйон" - один до 19 мільйонів, а у EuroMillions - один до 140 мільйонів.

Для порівняння, шанс того, що у вас може вдарити блискавка становить один до 20 мільйонів.

Додамо, мешканець Таїланду вчинив самогубство після того, як загубив виграшні лотерейні білети на суму $ 1 млн 327 тис.

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07 06 2018 09:48
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