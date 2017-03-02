Льодовий стовп з фекалій утворився в російському гуртожитку, - ВІДЕО
"Це лід разом з сечею. Ось, ми вже ганчірку постелили, я вчора "воду" вичерпувала. Цвіль у нас в коридорі від вогкості, і на кухні така ж біда. Ми дітей побоюємося зайвий раз в коридор випускати, бо боїмося, що стеля від вогкості впаде. Такого у нас ніколи не було, як в цьому році. Слюсарі приходили, в підвал злазили, щось там перекрили, а толку ніякого - все так же. На тому тижні ми їх викликали. Адже це сеча тане, сеча з гівном, а я астматик на інвалідності, я від цього смороду задихаюся", - розповіла жінка, яка живе на першому поверсі в сусідньому з сталагмітом блоці, пише місцеве видання "Глобус".
За словами жителів будинку, з кожним днем "бурулька" збільшується, а з огляду на відлигу вона почала ще й підтавати. Вся зграя "вода" розливається величезної смердючої калюжею по першому поверху і проникає в сусідній житловий блок. У людей від постійної вогкості по стелях і стінах пішла цвіль, а дерев'яні двері розбухають.
Відзначається, що мешканці будинку написали заяви в Роспотребнадзор і збираються звернутися до прокуратури.
Згодом, після бездіяльності місцевої влади, жителі будинку взялися самі боротися з новоутворенням в під'їзді.
Як повідомляє Life, двоє місцевих жителів сокирами вирубали крижані брили, а потім влаштували їх ритуальне спалення.
Нагадаємо, у серпні минулого року у Москві на дорозі вибухнула заповнена фекаліями цистерна асенізаторської машини, після чого весь вміст вилився на дорогу, а кілька сусідніх машин було забруднено.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: