Могеріні: "ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію"

Програма підтримки Євросоюзом України є найбільшою за всю його історію.

"€13 млрд - це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який коли-небудь затверджували в ЄС", - заявила Федеріка Могеріні, представниця ЄС з питань закордонних справ на конференції з питань реформ в Україні у Копенгагені.

Україна провела багато важливих реформ, проте наразі існує велика потреба у проведенні антикорупційних реформ, які б забезпечили верховенство права в Україні, повідомила вона.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні €1 млрд фінансової допомоги.