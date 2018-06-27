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Могеріні: "ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію"

"Існує велика потреба у проведенні антикорупційних реформ"
Програма підтримки Євросоюзом України є найбільшою за всю його історію.
Могеріні: "ЄС вклав в Україну найбільше коштів за всю свою історію" Федеріка Могеріні. Фото: europeanvoice.com

"€13 млрд - це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який коли-небудь затверджували в ЄС", - заявила Федеріка Могеріні, представниця ЄС з питань закордонних справ на конференції з питань реформ в Україні у Копенгагені.

Україна провела багато важливих реформ, проте наразі існує велика потреба у проведенні антикорупційних реформ, які б забезпечили верховенство права в Україні, повідомила вона.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні €1 млрд фінансової допомоги.

 
 
 
 
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27 06 2018 12:04
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