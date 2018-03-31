На Бортницькій станції аерації в Києві сталася пожежа
Як повідомили в ДСНС, о 15:25 до оперативно-координаційного центру в місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторній, 1, що в Дарницькому районі столиці.
"До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши о 15:37 до місця події було встановлено, що у цегляній будівлі, розміром 40х 20 м насосної станції 1-го підйому Бортницької станції аерації в електродвигуні насосу розміром 2х 1,5 м виникла пожежа на площі 3 м кв. Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів пожежу рятувальникам вдалося локалізувати о 15:58 та ліквідувати о 16:05. На місці події працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві", – розповіли рятувальники.
Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Бортницька станція аерації – єдина очисна споруда стічних вод Києва та прилеглих міст і селищ. На станції проходять очистку всі побутові стічні води, а також стік промислових підприємств.
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