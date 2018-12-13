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На Хмельницькій АЕС знову відключили другий енергоблок

Це друга проблема на енергоблоці після двомісячного ремонту
Обидва енергоблоки Хмельницької атомної електростанції вранці 13 грудня було відключено від мережі.
На Хмельницькій АЕС знову відключили другий енергоблок Фото: ye.ua

Енергоблок №1 з 25 листопада на ремонті у зв'язку з завершенням проектного терміну експлуатації, а на блоці №2 у четвер виявили пошкодження трансформатора збудження фази B, повідомляє сайт станції.

На 09:00 установка працює на 19% від потужності.

Це вже друга проблема на енергоблоці, який 13 листопада достроково підключили після двомісячного ремонту.

17 листопада його відключали для виконання віброналаштування турбогенератора.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західних областях України.

Улітку 2018 року Кабмін затвердив ТЕО ще двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Орієнтовна тривалість будівництва - 7 років.

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13 12 2018 10:56
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