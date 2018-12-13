На Хмельницькій АЕС знову відключили другий енергоблок

Це друга проблема на енергоблоці після двомісячного ремонту

Обидва енергоблоки Хмельницької атомної електростанції вранці 13 грудня було відключено від мережі.

Енергоблок №1 з 25 листопада на ремонті у зв'язку з завершенням проектного терміну експлуатації, а на блоці №2 у четвер виявили пошкодження трансформатора збудження фази B, повідомляє сайт станції.

На 09:00 установка працює на 19% від потужності.

Це вже друга проблема на енергоблоці, який 13 листопада достроково підключили після двомісячного ремонту.

17 листопада його відключали для виконання віброналаштування турбогенератора.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західних областях України.

Улітку 2018 року Кабмін затвердив ТЕО ще двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Орієнтовна тривалість будівництва - 7 років.