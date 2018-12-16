Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Львівщині унаслідок зіткнення авто з автобусом загинули 4 людини

Аварія сталась близько 3:00 ночі на автодорозі Львів – Краковець
У Львівській області у ніч на 16 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули чотири людини, ще двоє — дістали травми.
На Львівщині унаслідок зіткнення авто з автобусом загинули 4 людини дтп Львів

Як повідомляється, автомобіль та автобус рухались по вулиці Яворівській в селищі Івано-Франкове, Яворівського району, інформує "Громадське".

За попередніми даними, сталося зіткнення автобуса "Неоплан" міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова, та легкового автомобіля "Вольво". За кермом автобуса перебував 43-річний киянин.

Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика загинули на місці події, ще двох пасажирів "Вольво", 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із травмами доставили у лікарню.

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 70 пасажирів, з них, попередньо, ніхто не постраждав.

Додамо, великогабаритний вантажний автомобіль із турецькими номерами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у селі Кровинка поблизу райцентру Теребовля на Тернопільщині.

 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 12 2018 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.