На Львівщині унаслідок зіткнення авто з автобусом загинули 4 людини

Аварія сталась близько 3:00 ночі на автодорозі Львів – Краковець

У Львівській області у ніч на 16 грудня сталась ДТП, унаслідок якої загинули чотири людини, ще двоє — дістали травми.

Як повідомляється, автомобіль та автобус рухались по вулиці Яворівській в селищі Івано-Франкове, Яворівського району, інформує "Громадське".

За попередніми даними, сталося зіткнення автобуса "Неоплан" міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова, та легкового автомобіля "Вольво". За кермом автобуса перебував 43-річний киянин.

Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика загинули на місці події, ще двох пасажирів "Вольво", 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із травмами доставили у лікарню.

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 70 пасажирів, з них, попередньо, ніхто не постраждав.

Додамо, великогабаритний вантажний автомобіль із турецькими номерами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у селі Кровинка поблизу райцентру Теребовля на Тернопільщині.