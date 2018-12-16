На Львівщині унаслідок зіткнення авто з автобусом загинули 4 людини
Як повідомляється, автомобіль та автобус рухались по вулиці Яворівській в селищі Івано-Франкове, Яворівського району, інформує "Громадське".
За попередніми даними, сталося зіткнення автобуса "Неоплан" міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова, та легкового автомобіля "Вольво". За кермом автобуса перебував 43-річний киянин.
Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика загинули на місці події, ще двох пасажирів "Вольво", 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із травмами доставили у лікарню.
На момент ДТП в автобусі перебувало близько 70 пасажирів, з них, попередньо, ніхто не постраждав.
Додамо, великогабаритний вантажний автомобіль із турецькими номерами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у селі Кровинка поблизу райцентру Теребовля на Тернопільщині.
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