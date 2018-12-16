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Турецька фура зірвалася в урвище на Тернопільщині

На цій ділянці автошляху є довгий спуск та поворот у 45 градусів
Великогабаритний вантажний автомобіль із турецькими номерами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у селі Кровинка поблизу райцентру Теребовля на Тернопільщині.
Турецька фура зірвалася в урвище на Тернопільщині дтп тернопіль

"Ми були десь за метрів 300 від того місця, як почули страшний гуркіт. Коли підбігли ближче, то побачили фуру. Вона лежала на лівому боці. Машина погнула всі відбійники і зірвалася в урвище. Якби не хлів, вона б залетіла у хату", - сказав один із очевидців аварії, Микола, повідомляє "Укрінформ".

За словами очевидців, один із чоловіків у кабіні - мертвий.

Тіло іншого рятувальники намагаються витягнути, використовуючи спецтехніку.

Присутні на місці ДТП у селі Кровинка, що за 3 кілометри від Теребовлі, працівники поліції відмовилися давати коментарі.

На цій ділянці автошляху є довгий спуск та поворот у 45 градусів.

Попри попереджувальні дорожні знаки тут майже щороку стаються дорожньо-транспортні пригоди.

Як повідомляло агентство, сьогодні на Тернопільщині оголошено "жовтий" рівень загрози на автошляхах. Цілий день тривала хуртовина, а зараз, при невеличкому морозі, на дорозі – ожеледиця.

Нагадаємо, на автодорозі "Львів - Тернопіль"  вранці, 13 грудня, зіткнулися автомобіль КрАЗ і мікроавтобус "Фольксваген Т5".

 

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16 12 2018 21:24
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