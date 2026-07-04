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На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: загинули 12 людей

04 липня 2026, 12:44
На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: загинули 12 людей
t.me/MykolaivNationalPolice
Зеленський отримав доповідь від міністра Клименка.
Сьогодні, 4 липня, на трасі М-14 між селами Красне та Нечаяне у Миколаївській області сталася аварія за участі пасажирського мікроавтобуса і вантажівки. Унаслідок ДТП загинули 12 людей, ще восьмеро постраждали.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Водій маршрутного Mercedes Sprinter перевозив пасажирів з Одеси в напрямку Миколаєва. За даними поліції, мікроавтобус спершу з'їхав із дороги, потім перекинувся, після чого його винесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з вантажівкою Volvo. Рятувальники ДСНС допомагали евакуювати постраждалих із розбитого мікроавтобуса, а також тіла загиблих. На місці ДТП працює психолог ДСНС.

Президент Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про трагічну ДТП та що на місці працюють усі необхідні служби – рятувальники, поліцейські та медики.

ДТПМиколаївВолодимир Зеленський

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