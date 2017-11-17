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Голову Харківського університету Повітряних Сил затримали за підозрою в розтраті 2,4 млн грн

ГПУ буде клопотати про арешт і відсторонення його від займаної посади
Начальника Харківського національного університету Повітряних сил ЗСУ ім. Івана Кожедуба (ХНУПС) затримали співробітники військової прокуратури за підозрою в розтраті 2,4 млн грн при закупівлі пального.
Голову Харківського університету Повітряних Сил затримали за підозрою в розтраті 2,4 млн грн Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Військовою прокуратурою за підозрою в розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального затриманий начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба генерал-майор Алімпієв А. М. Будемо клопотати про арешт і відсторонення від займаної посади", - написав генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в рамках масштабної спецоперації співробітники Управлінням захисту економіки в Одеській області Нацполіції та Головного слідчого управління ГПУ сьогодні затримали чотирьох чиновників та депутатів Одещини, підозрюваних у корупційних діяннях.

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17 11 2017 21:33
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