Голову Харківського університету Повітряних Сил затримали за підозрою в розтраті 2,4 млн грн

ГПУ буде клопотати про арешт і відсторонення його від займаної посади

Начальника Харківського національного університету Повітряних сил ЗСУ ім. Івана Кожедуба (ХНУПС) затримали співробітники військової прокуратури за підозрою в розтраті 2,4 млн грн при закупівлі пального.

"Військовою прокуратурою за підозрою в розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального затриманий начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба генерал-майор Алімпієв А. М. Будемо клопотати про арешт і відсторонення від займаної посади", - написав генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в рамках масштабної спецоперації співробітники Управлінням захисту економіки в Одеській області Нацполіції та Головного слідчого управління ГПУ сьогодні затримали чотирьох чиновників та депутатів Одещини, підозрюваних у корупційних діяннях.