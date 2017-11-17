На Одещині затримали чотирьох чиновників і депутатів, підозрюваних у корупції

У рамках масштабної спецоперації співробітники Управлінням захисту економіки в Одеській області Нацполіції та Головного слідчого управління ГПУ сьогодні затримали чотирьох чиновників та депутатів Одещини, підозрюваних у корупційних діяннях.

"Співробітники ГПУ та Нацполіції провели сьогодні спецоперацію, за результатами якої затримано у порядку ст. 208 КПК України виконувача обов’язків начальника слідчого відділу Приморського відділу поліції ГУ НП в Одеській області, депутата Затоківської селищної ради, депутата Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району та начальника відділу з питань природокористування Одеської обласної ради під час вимагання та одержання від громадянки України грошових коштів в сумі 72 тисяч доларів", - повідомляє прес-служба ГПУ.

"Затримані особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вимагання та погрозою притягнення громадянки України до кримінальної відповідальності, змусили продати належну їй на праві власності земельну ділянку й отримані грошові кошти в сумі 72 тисячі доларів віддати їм", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри у скоєнні злочину за ознаками ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, що співробітники СБУ під час слідчих дій у великого одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств.