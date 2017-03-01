Нетаньягу заявив про відсутність доказів його винуватості в корупційних злочинах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що висловлені в його адресу звинувачення в отриманні хабарів залишилися непідтвердженими.

"Довгі роки щоденного переслідування мене і моєї родини, як з'ясувалося вчора, нічого не дали. Я повторюю: це ні до чого не призведе, тому що в цьому нічого немає", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

2 січня ізраїльська поліція провела допит прем'єр-міністра країни Нетаньягу.

Раніше генеральний прокурор Ізраїлю дозволив розпочати кримінальне розслідування відносно прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу у зв'язку із звинуваченнями в хабарництві і шахрайстві.

До слова, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.