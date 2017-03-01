Нетаньягу заявив про відсутність доказів його винуватості в корупційних злочинах
"Довгі роки щоденного переслідування мене і моєї родини, як з'ясувалося вчора, нічого не дали. Я повторюю: це ні до чого не призведе, тому що в цьому нічого немає", - написав він на своїй сторінці в Twitter.
2 січня ізраїльська поліція провела допит прем'єр-міністра країни Нетаньягу.
Раніше генеральний прокурор Ізраїлю дозволив розпочати кримінальне розслідування відносно прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу у зв'язку із звинуваченнями в хабарництві і шахрайстві.
До слова, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.
Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.
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