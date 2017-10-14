Німеччина готова розглянути передачу Україні вживаних потягів, - Омелян

Міністр очікує шквалу критики у зв'язку з тим, що німецькі потяги зажадають тривалої сертифікації та значних витрат на переобладнання

Провідний німецький залізничний оператор Deutsche Bahn готовий розглянути передачу Україні за залишковою вартістю 100 старих регіональних дизель-поїздів з кондиціонерами і вакуумними туалетами.

За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, через тиждень фахівці Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" повинні направити до Німеччини фахівців для детального опрацювання цього питання, визначення вартості переобладнання.

При цьому міністр заявив, що очікує шквалу критики у зв'язку з тим, що німецькі потяги зажадають тривалої сертифікації та значних витрат на переобладнання.

"Насправді, у нас є реальний шанс фактично повністю замінити парк регіональних дизель-поїздів за наднизькою ціною і дати мільйонам українських громадян з кінця 2018 року можливість їздити у комфортних потягах мінімум ще 15 років", - написав Омелян у Facebook.

Він нагадав, що зараз в "Укрзалізниці" є 165 складів дизель-поїздів, в експлуатації - 112. 118 від загальної кількості потребують виключення з інвентарю до 2021 року.

Раніше Омелян заявляв, що Німеччина повідомила про попередню згоду передати Україні вживані електрички.