Під Хмельницьким розбився військовий літак, - ОНОВЛЕНО

За інформацією ЗМІ, літак навчальний, а в результаті катастрофи постраждали дві людини

Сьогодні, 29 вересня, приблизно 20-30 км від Хмельницького у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак.

За словами високопосадовця Хмельницької ОДА, на місце події виїхали рятувальники, а також керівництво військової частини, яка базується у Старокостянтинові Хмельницької області, повідомляє УНІАН.

Наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Подробиці надзвичайної події наразі встановлюються.

У свою чергу сайт ye.ua інформує, що літак навчальний і розбився в результаті падіння, внаслідок якого є дві жертви.

У Держслужбі надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію. Однак, за словами речника надзвичайників Андрія Козака, поки інформації точної немає.

"Факт такий є, але поки нічого детально сказати не можу, бо оперативна група виїхала, працює. Як будуть деталі, повідомимо", – зазначив Андрій Козак.

Оновлення. Прес-центр командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель двох пілотів.

"Сьогодні, 29 вересня, о 12.21 під час виконання навчального польоту втрачено зв'язок з літаком Л-39 в районі населеного пункту Старокостянтинів. У результаті авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло", - повідомили у відомстві.

Вказується, що на місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи. Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 вересня, біля села Трительники неподалік від Хмельницького розбився сільськогосподарський літак.