Поліція порушила справу за антисемітські заклики в Одесі
"В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція", – повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.
"За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян", – поінформував міністр.
2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку".
Лідер одеської організації "Правого сектора" Тетяна Сойкіна під час мітингу заявила: "На майбутнє ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі й в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не ж... дам, не олігархії".
Єврейську громаду Одеси обурило це висловлювання, повідомило видання "Думская".
Речник громади "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкін заявив: "Такого в Україні бути не повинно. Ми сьогодні відправимо звернення до поліції, Генпрокуратури й СБУ з вимогою дати правову оцінку словами активіста".
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