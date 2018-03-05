Поліція порушила справу за антисемітські заклики в Одесі

2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку"

Поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій, які пройшли в місті 2 травня.

"В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція", – повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

"За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян", – поінформував міністр.

2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку".

Лідер одеської організації "Правого сектора" Тетяна Сойкіна під час мітингу заявила: "На майбутнє ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі й в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не ж... дам, не олігархії".

Єврейську громаду Одеси обурило це висловлювання, повідомило видання "Думская".

Речник громади "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкін заявив: "Такого в Україні бути не повинно. Ми сьогодні відправимо звернення до поліції, Генпрокуратури й СБУ з вимогою дати правову оцінку словами активіста".