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Поліція порушила справу за антисемітські заклики в Одесі

2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку"
Поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій, які пройшли в місті 2 травня.
Поліція порушила справу за антисемітські заклики в Одесі Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

"В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція", –  повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

"За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян", – поінформував міністр.

2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку".

Лідер одеської організації "Правого сектора" Тетяна Сойкіна під час мітингу заявила: "На майбутнє ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі й в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не ж... дам, не олігархії".

Єврейську громаду Одеси обурило це висловлювання, повідомило видання "Думская".

Речник громади "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкін заявив: "Такого в Україні бути не повинно. Ми сьогодні відправимо звернення до поліції, Генпрокуратури й СБУ з вимогою дати правову оцінку словами активіста".

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