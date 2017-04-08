Прем'єр-міністра Ізраїлю підозрюють в хабарництві
Глава уряду відкидає будь-які правопорушення, а його представник заявив, що Нетаньяху був ціллю "полювання на відьом, яке зараз на своєму піку і спрямоване на зміну уряду", повідомляє Voice of America.
Як повідомляють, одна справа, яка отримала назву "File 1000", включає претензії, що Нетаньяху міг отримувати незаконні подарунки від багатих друзів, зокрема від австралійського мільярдера Джеймса Пекера і голлівудського продюсера Арнона Мілчана.
Крім того, він нібито домовився з медіа-групою Yediot Ahronot про ослаблення їхніх конкурентів, за що ЗМІ гарантував йому сприятливе висвітлення його діяльності.
Зазначають, що слідчі, які кілька місяців допитували Нетаньяху, забезпечили порядок денний, що обмежує висвітлення у ЗМІ справ і переговорів, які ведуться для притягнення державного свідка.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що висловлені в його адресу звинувачення в отриманні хабарів залишилися непідтвердженими.
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