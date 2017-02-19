Росія здійснила хакерські атаки на сайт проєвропейського кандидата у президенти Франції
"Досить подивитися, яким кандидатам - Марін Ле Пен або Франсуа Фійону - Росія віддає перевагу в президентській кампанії Франції", - зазначив Еро, повідомляє Journal du Dimanche.
Еро підкреслив, що атакам піддався саме Еммануель Макрон - проєвропейськи орієнтований кандидат у президенти. "Така форма втручання в демократичне життя Франції є неприйнятним, і я його відкидаю", - заявив він.
За словами глави Еро, Франція не допустить, щоб її вибір був зроблений під диктовку, і головним правилом проведення президентської кампанії є "невтручання у внутрішні справи" сторонніх гравців.
Нагадаємо, що деякі союзники Північноатлантичного Альянсу повідомили про причетність Росії до здійснення кібератак на їх установи в Інтернеті.
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