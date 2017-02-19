Росія здійснила хакерські атаки на сайт проєвропейського кандидата у президенти Франції

Глава французького зовнішньополітичного відомства Жан-Марк Еро звинуватив російську владу в організації передбачуваних хакерських атак на сайт та електронну поштову скриньку кандидата у президенти республіки Еммануеля Макрона.

"Досить подивитися, яким кандидатам - Марін Ле Пен або Франсуа Фійону - Росія віддає перевагу в президентській кампанії Франції", - зазначив Еро, повідомляє Journal du Dimanche.

Еро підкреслив, що атакам піддався саме Еммануель Макрон - проєвропейськи орієнтований кандидат у президенти. "Така форма втручання в демократичне життя Франції є неприйнятним, і я його відкидаю", - заявив він.

За словами глави Еро, Франція не допустить, щоб її вибір був зроблений під диктовку, і головним правилом проведення президентської кампанії є "невтручання у внутрішні справи" сторонніх гравців.

Нагадаємо, що деякі союзники Північноатлантичного Альянсу повідомили про причетність Росії до здійснення кібератак на їх установи в Інтернеті.