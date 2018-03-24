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Росія звинуватила Латвію у "дискримінації російськомовних"

МСЗ РФ наголосили, що ухвалені поправки Сейму суперечать цілій низці міжнародно-правових актів
МЗС Росії заявило, що перехід шкіл нацменшин Латвії на навчання державною мовою "ускладнює двосторонні відносини" і є продовженням дискримінаційної політики "примусової асиміляції російськомовних".
Росія звинуватила Латвію у "дискримінації російськомовних" Фото: з вільних джерел

Сейм Латвії в третьому, остаточному читанні прийняв поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою, - йдеться у коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ.

В МЗС РФ заявили, що "масові протести і звернення російськомовної громадськості до президента країни і в провідні світові правозахисні інституції (…) ігноруються".

"Такі одіозні кроки, що здійснюються під лицемірними гаслами, нібито робиться це мало не "на благо", і навіть більше того, "на прохання самих учнів та їх батьків", на практиці не мають нічого спільного з інтересами нацменшин, що проживають в країні, а навпаки - є продовженням проведеної протягом останніх 25 років в Латвії дискримінаційної політики, спрямованої на примусову асиміляцію російськомовного населення", - йдеться в заяві.

"В черговий раз під приводом "інтеграції" і "зміцнення позиції державної мови" знехтувані законні інтереси та міжнародно визнані права більш ніж третини населення цієї прибалтійської республіки", - заявили російські дипломати.

В МСЗ РФ наголосили, що ухвалені поправки Сейму суперечать цілій низці міжнародно-правових актів.

"Офіційна Рига має усвідомлювати, що своїми недружніми кроками продовжує ускладнювати двосторонні відносини, і вся відповідальність за це повністю лягає на латвійську сторону", - заявили в російському міністерстві.

Нагадаємо, парламентська комісія Сейму Латвії вирішила відхилити петицію про збереження в Латвії двомовної освіти, під якою підписалися 10 тисяч осіб.

 

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24 03 2018 14:56
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