Росіяни добудували 60 км загороджень на межі Криму та Херсонщини

Розробка загородження почалася ще в 2015 році

Російські окупанти завершили будівництво інженерного загородження на межі анексованого Криму та Херсонщини.

Розробка загородження почалася ще в 2015 році, а тепер воно добудоване. Інженерні загородження розташовуються в районі Перекопського перешийка і складаються з декількох типів споруд довжиною понад 60 кілометрів, на яких встановлені кілька сотень датчиків, інформує "ТАСС".

Сигналізаційні комплекси, зокрема, включають вібраційні датчики і радіопроменеві датчики. Перші передають інформацію у вигляді сигналу тривоги, другі включають відеокамери з можливістю нічного бачення.

Українські військові у відповідь на наростаючу мілітаризацію окупованого Росією Криму в 2016 році також почали роботу зі створення оборонних споруд на межі півострова і Херсонської області.

Нагадаємо, 3 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна запускає проект під назвою "Стіна" для зміцнення кордону з Росією.

"Це будівництво кордону між Україною і Російською Федерацією", - сказав тоді Яценюк.

12 вересня Кабмін виділив на будівництво "Стіни" $100 млн.

10 вересня Президент Петро Порошенко заявив, що, можливо, доведеться на кордоні із Росією збудувати потужну оборонну лінію.