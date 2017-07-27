Російські туристи у В'єтнамі облаяли працівників готелю та затіяли бійку, - ВІДЕО

У В'єтнамі росіянки вчинили сварку із співробітниками готелю, а потім затіяли бійку.

Російські туристи все частіше вважають за краще відпочивати за кордоном, замість проведення відпустки в окупованому Криму.

Тепер росіян добре знають не тільки на курортах Туреччини або Єгипту. Російські туристки приїхали відпочивати до В'єтнаму. І відразу ж на reception шокували поведінкою, повідомляє viche.net.

Ті, хто стояли поруч, зняли на відео конфлікт росіянок з співробітниками готелю і своїми співвітчизниками.

Росіянки хотіли номер з видом на море і на найвищому поверсі. Але вільні номери були тільки на першому поверсі.

За в'єтнамську співробітницю готелю вирішили заступитися інші дві російські жінки. Це призвело до перепалки між цими людьми. Росіянки, абсолютно не володіючи англійською мовою, намагалися з криками щось пояснити співробітникам готелю, а потім вступили в конфлікт з іншими людьми.