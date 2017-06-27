Росію атакував такий же комп'ютерний вірус, як і Україну

Комп'ютери "Роснефти", НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добыча" і управління "Башнефть" атакував невідомий вірус-вимагач.

Як відзначають "Ведомости", про атаку повідомила компанія "Роснефть".

Джерело, близьке до однієї зі структур компанії, відзначає, що всі комп'ютери в НПЗ "Башнефть", "Башнефть-добыча" і управління "Башнефть" (входять в "Роснефть") "раптово перезавантажились, після чого завантажилось невстановлене ​​програмне забезпечення і було виведено на екран заставку вірусу WannaCry". На екрані користувачам було запропоновано перевести $300 в біткоїни за вказаною адресою, після чого їм буде висланий ключ для розблокування комп'ютерів на e-mail. Вірус, судячи з опису, зашифрував всі дані на комп'ютерах користувачів.

При цьому, видання навело зображення з екрану одного з комп'ютерів, які постраждали від вірусу. Він точно такий же, як і в Україні.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.