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Масштабна вірусна атака на Україну: "Нова пошта", "Укртелеком", "Епіцентр", "Укрзалізниця", - ОНОВЛЕНО

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку, вірус розповсюджується дуже швидко
В Україні сьогодні, 27 червня, невідомий вірус вразив мережі цілого ряду великих компаній, у тому числі великих державних.
Масштабна вірусна атака на Україну: "Нова пошта", "Укртелеком", "Епіцентр", "Укрзалізниця", - ОНОВЛЕНО Фото:hromadske.ua

Інформація продовжує надходити кожну хвилину, але на цей момент вже відомо, що виведені з ладу комп'ютери на наступних підприємствах:

Ощадбанк, Південний, ОТП, КредоБанк

Укрзалізниця

Аеропорт "Бориспіль"

Епіцентр

Нова пошта

ДТЕК

Укренерго

Київенерго

Мережу заправок ТНК

ПБГ "Ковальська"

ТРК Люкс

Київводоканал

Схоже, що компанії атакував один вірус. Про це говорять схожі симптоми.

Як вдалося з'ясувати, вірус називається mbr locker 256, інформує "112 Україна".

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

Оновлення. Вірус захопив і медицину: атаці піддалися фармацевтичні компанії "Артеріум" і "Фармак", клініка "Борис" і, за непідтвердженими даними, лікарня "Феофанія", інформує Ain.ua.

В "Ощадбанку" заявили, що через атаки введуть "обмежений функціонал послуг клієнтам". Додали, що веб і мобайл-банкінг Ощад 24/7, а також операції з картками працюють в нормальному режимі.

16:25. Зараження відбувається через фішингове повідомлення (файл Петя.apx) або оновлення програми M.E.doc. Про це пише у Facebook експерт із кібербезпеки. Він додає, що вірус поширюється локальною мережею через DoblePulsar та EternalBlue, аналогічно з методами вірусу #WannaCry, який вразив багато комп'ютерів по всьому світу у травні.

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27 06 2017 16:21
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