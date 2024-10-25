Хакери з Ірану "дістали" публікації листування кампанії Трампа

Сталося це більше місяця тому, але зливати їх почали лише зараз.

Іранська хакерська група, яка, ймовірно, причетна до зламу передвиборчої електронної пошти кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, змогла частково поширити листування.

Про це в своєму матеріалі пише агенція Reuters.

Операція зі зливу листування кампанії Трампа почалася ще влітку, коли журналісти кількох ЗМІ отримали анонімного листа від "Роберта" з обіцянками викривальної інформації про колишнього президента.

Видання зазначає, що на початку осені, іранські хакери використали ще й другу адресу електронної пошти, та запропонували звіти про політиків, яких Трамп тоді розглядав у віцепрезиденти.

Пізніше джерело Reuters підтвердило їхню автентичність.

Проте жодне ЗМІ так і не опублікувало матеріалів на основі злитих даних.

Але вже в кінці вересня організація American Muckrakers самостійно почала публікувати внутрішнє електронне листування кампанії Трампа, а в кінці місяця свою статтю на основі інформації від іранських хакерів опублікував на Substack незалежний репортер з питань національної безпеки Кен Кліппенштейн.

Він заявив, що з ним зв’язались агенти Федерального бюро розслідувань через спілкування з "Робертом", попередивши, що той був частиною "іноземної операції зі зловмисного впливу".

Також в серпні стало відомо, що іранські хакери атакують виборчі кампанії Байдена, Трампа та Гарріс.