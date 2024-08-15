Звіт Google: Іранські хакери атакують виборчі кампанії Байдена, Трампа та Гарріс

Хакери запустили масштабну фішингову кампанію.

Іранські хакери атакували близько десятка осіб, пов'язаних із президентом США Джо Байденом, колишнім американським лідером та кандидатом від республіканців на виборах-2024 Дональдом Трампом, а також віцепрезидентом Камалою Гарріс, у межах довготривалої фішингової кампанії.

Про це йдеться у звіті Google, повідомляє Axios.

До цього часу жодна зі сторонніх організацій не підтверджувала заяву команди Трампа про іранську хакерську атаку.

У звіті також вперше офіційно вказується, що Іран націлився на адміністрацію Байдена-Гарріс та пов'язані з нею виборчі кампанії.

Раніше ФБР заявило, що активно вивчає повідомлення про хакерську атаку Ірану на кампанію Трампа.

Минулого тижня компанія Microsoft повідомляла, що представник президентської кампанії США став об'єктом фішингової атаки.

У своєму звіті компанія Google заявила, що APT42 — хакерська група пов'язана з іранським урядом, також відома як Charming Kitten і Mint Sandstorm, у травні й червні атакувала близько десятка осіб.

Хакери передусім були націлені на особисті електронні скриньки офіційних осіб у різних поштових сервісах. Принаймні одна з цих атак - на відомого політичного консультанта, була успішною. Але в Google не підтвердили, що саме за результатами цієї кібератаки анонімне джерело зливало в ЗМІ нібито автентичні документи, викрадені у штабу Трампа.

Дослідники Google все ще спостерігають, як APT42 намагається зламати особисті електронні поштові скриньки, пов'язані з Байденом, Трампом і Гарріс.

Відома тактика APT42 передбачає вбудовування шкідливих посилань як в тіло електронних листів, так і в PDF-додатки, які виглядають безпечно, що ускладнює для користувачів виявлення загрози. Відомо, що ця ж хакерська група взаємодіє також із цілями на таких платформах як Signal і WhatsApp, аби втертися в довіру.

У травні ФБР попереджало, що Китай, росія та Іран активізують зусилля для впливу на вибори в США 2024 року за допомогою штучного інтелекту. Також американська розвідка попереджала, що Тегеран працює над тим, аби викликати суспільний розбрат у Штатах і підірвати прагнення Трампаповернутися до Білого дому.