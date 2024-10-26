Китайські хакери атакували телефони, пов'язані з кампанією Harris – Reuters

Хакери зламали систему Verizon.

Їхні атаки були націлені на телефони людей зі штабу Гарріс.

Про це повідомляє агентство новин Reuters.

Китайські хакери, які зламали систему Verizon, націлилися на телефони людей, пов'язаних із передвиборчою кампанією кандидата у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс.

Також нападки зазнали і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і його напарник Джей Ді Венс.

Проте Reuters не змогло підтвердити цю інформацію.

Видання The New York Times пише, що слідували працюють над встановленням того, які повідомлення були вкрадені у Трампа і Венса, якщо такі були.

Штаб кандидата від республіканців у свою чергу не підтвердив, що телефони Трампа і Венса були об'єктом атак.

Директор з комунікацій штабу Стівен Чунг сказав, що віце-президент Гарріс підштовхнула Китай та Іран до атак на інфраструктуру США, щоб не допустити повернення Трампа до Білого дому.

Видання додає, що у п'ятницю ФБР і Агенство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США заявили, що розслідують несанкціонований доступ до комерційної телекомунікаційної інфраструктури з боку осіб, пов'язаних із Китаєм.

Проте в спільній заяві агентств цілі інциденту не називаються.

У Verizon заявили, що їм відомо про складну спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії з метою збирання розвідувальної інформації і фірма співпрацює з правоохоронними органами.

Вчора ми також повідомили, що Хакери з Ірану "дістали" публікації листування кампанії Трампа.