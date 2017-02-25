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США запровадять "редкард" для тимчасових мігрантів

Власники червоної карти матимуть змогу легально тимчасово працювати в США
Програму Червоної карти ("редкард") презентували сьогодні під час панелі, присвяченої імміграційній реформі в США на конференції консерваторів. На відміну від зеленої карти ("грінкард"), червона створена не для постійних мігрантів, а для тимчасових.
США запровадять "редкард" для тимчасових мігрантів Фото: facebook.com

Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат Львівської обласної ради Тетяна Бей.

"Червона карта в разі запровадження, відрізнятиметься від своєї "старшої сестри" – зеленої карти ("грінкард") тим, що вона створена не для постійних мігрантів, а для тимчасових. Власники червоної карти будуть мати змогу на легальній основі тимчасово працювати у США. Таким чином нова адміністрація планує вирішити проблему із нелегальними мігрантами із Мексики, а також спростити процедуру в'їзду до країни тимчасової низькокваліфікованої робочої сили, для сезонної роботи на фермах, заводах, тощо", – повідомляє Тетяна Бей. 

За її інформацією, червоні карти будуть видаватися спеціалізованими робочими агенціями, затвердженими урядом США. Вони розміщуватимуться безпосередньо в країнах, де живуть потенційні робітники. Обов'язкова вимога – дозвіл країни-партнера на доступ органів США до кримінальної бази даних, для того, щоб був здійснений так-званий "бекграунд-чек" аплікантів.

Червона карта дає власнику більшу свободу, ніж просто робоча віза, забезпечуючи його медичною та соціальної допомогою в разі потреби. Спосіб отримання карти також буде швидшим ніж отримання робочої візи, а головне – дозволятиме працівнику приїхати у країну працевлаштованим, і не шукати роботу на місці.

Запровадження очікується вже влітку цього року, інформує депутат Львівської облради.

Нагадаємо, новий указ, який повинен встановити нові правила для іммігрантів у США, має бути прийнято на наступному тижні.

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25 02 2017 19:39
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