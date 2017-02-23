Трамп переніс ухвалення нового закону про імміграцію

Новий указ, який повинен встановити нові правила для іммігрантів у США, буде прийнято на наступному тижні

Офіційний представник Білого дому заявив, що "указ може бути підписаний будь-коли".

В свою чергу, інформаційне агентство Reuters, посилаючись на джерела в Білому домі, повідомляє, що новий указ, який повинен встановити нові правила для іммігрантів у США, буде прийнято на наступному тижні.

Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

В свою чергу, Трамп анонсував новий указ щодо мігрантів.

Як повідомляв iPress.ua, президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.і.