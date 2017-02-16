Трамп анонсував новий указ щодо мігрантів

Фактично новий указ необхідний для того, щоб обійти рішення суду, яким було анульовано попереднє рішення президента

Президент США Дональд Трамп наступного тижня планує підписати новий указ, який має посилити міграційні правила країни.

"Ми плануємо випустити новий указ наступного тижня, який повністю дозволить захистити нашу країну і наших людей (від нелегальних іммігрантів – Ред.)", - заявив Трамп, пише агентство Інтерфакс-Україна.

Він розроблений з метою адаптації до рішення суду, який призупинив попередній указ Трампа з міграції.

Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.і.