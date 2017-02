Суд заборонив відновлювати антиміграційний указ Трампа

Суд Дев'ятого округу підтримав рішення федерального судді Сіетла, який раніше наказав зупинити президентський указ на невизначений термін, - повідомляє CNN.

Суд у своєму рішенні зазначив, що адміністрація Трампа не змогла надати жодних доказів того, що інтереси національної безпеки вимагають негайного відновлення заборони, яка була встановлена два тижні тому.

Трамп різко відреагував на нове рішення. "Зустрінемося в суді. На карту поставили ​​безпеку нашої країни", - написав він у Twitter.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!