Суд заборонив відновлювати антиміграційний указ Трампа
Суд Дев'ятого округу підтримав рішення федерального судді Сіетла, який раніше наказав зупинити президентський указ на невизначений термін, - повідомляє CNN.
Суд у своєму рішенні зазначив, що адміністрація Трампа не змогла надати жодних доказів того, що інтереси національної безпеки вимагають негайного відновлення заборони, яка була встановлена два тижні тому.
Трамп різко відреагував на нове рішення. "Зустрінемося в суді. На карту поставили безпеку нашої країни", - написав він у Twitter.
SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 лютого 2017 р.
Зазначимо, Федеральний апеляційний суд в неділю відхилив прохання Міністерства юстиції негайно відновити дію підписаного президентом Дональдом Трампом указу, що забороняє видачу віз жителям семи країн з переважно мусульманським населенням.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.і.
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