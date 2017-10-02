Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд заборонив відновлювати антиміграційний указ Трампа

Трамп різко відреагував на відмову суду відновити дію указу про мігрантів
Апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн
Суд заборонив відновлювати антиміграційний указ Трампа Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

Суд Дев'ятого округу підтримав рішення федерального судді Сіетла, який раніше наказав зупинити президентський указ на невизначений термін, - повідомляє CNN.

Суд у своєму рішенні зазначив, що адміністрація Трампа не змогла надати жодних доказів того, що інтереси національної безпеки вимагають негайного відновлення заборони, яка була встановлена два тижні тому.

Трамп різко відреагував на нове рішення. "Зустрінемося в суді. На карту поставили ​​безпеку нашої країни", - написав він у Twitter.

 

Зазначимо, Федеральний апеляційний суд в неділю відхилив прохання Міністерства юстиції негайно відновити дію підписаного президентом Дональдом Трампом указу, що забороняє видачу віз жителям семи країн з переважно мусульманським населенням.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.і.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2017 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat