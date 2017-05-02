Суд відхилив апеляцію Трампа на призупинення антиміграційного указу
Апеляційний судухвалив, що мін’юсту США даний крайній термін до понеділка для подачі відповіді позивача на заперечення відповідача за позовом, - повідомляє Agence France Press.
Раніше міністерство юстиції США оскаржило рішення федерального суду в Сіетлі, який призупинив дію підписаного президентом Дональдом Трампом указу, що забороняє видачу віз жителям семи країн з переважно мусульманським населенням.
Федеральний суд в Сіетлі (штат Вашингтон) призупинив дію указу президента США Дональда Трампа, в якому той розпорядився припинити прийом біженців та видачу віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.
Дію указу призупинено по всій країні доти, доки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. У позовній заяві вимагається визнати основні положення указу неконституційними й скасувати його.
Після цього Трамп у своєму Twitter написав, що відновить дію указу про заборону в'їзду у США громадянам семи країн, який був тимчасово зупинений Федеральним судом в Сіетл
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.і.
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