Реєстрація Вхід
RSS
Prev Next
Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО, - ФОТО ВІДЕО Сили АТО відбили атаку бойовиків біля Попасної В системі е-декларацій з 1 січня може відбутися збій Овідіопольського вбивцю заарештували без права на заставу ЗСУ отримають нові військові аптечки згідно зі стандартами НАТО, - Супрун
1 2 3 4 5
Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО, - ФОТО ВІДЕО

Президент Петро Порошенко приїхав з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, головою РНБО Олександром Турчиновим, міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком у...

СТАТТІ
Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

Наші паралімпійські спортсмени вписали свої прізвища в історію, завоювавши аж 117 нагород різного ґатунку: подібного результату в історії...

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Україна за рік оновила Кабмін та керівництво Генпрокуратури і більшість ключових посад зайняли люди з оточення Президента Порошенка...

Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог

У розмові говоримо про те, як волонтери Центру психо-соціальної реабілітації "Tserovani" повертали переселенців до активного життя і...

БЛОГИ
ВІДЕО ДНЯ
НОВИНИ Всі новини
МЕДІА.ГОЛОВНЕ
ДОКЛАДНІШЕ
“Ми від Юри”. Люди Єнакієвського в БПП, “Свободі” та русі Саакашвілі
Ігор Луценко: Чому російські банки в Україні поки почуваються безпечно?
НАБУ просить Москаля підтвердити фактами заяву про хабарі Ющенку
Науковці створили механічного пса, який рухається, наче справжній - відео
І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
Лав сторі українських класиків або "Так ніхто не кохав"
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ЕКСПЕРТИ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


Просування сайту
Просування сайту