Держдепартамент США висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Авдіївці і закликав негайно припинити вогонь.

Бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".

У Києві на Майдані Незалежності прощаються з бійцями 72-ої бригади, які загинули під Авдіївкою.

"Ще вчора ми були у військовій частині, а на наступний день вже опинились під Донецьким аеропортом"

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 2006 році в Україні підіймали питання перепоховання останків Олександра Довженка та його дружини, однак до сьогодні воно не вирішене...

Українські чиновники переконують, що купують люксові авто за копійки Переважно співрозмовники наполягали, що автівки купувалися поламані, однак спеціалісти СТО та автодилери одноголосно зазначають: аби коштувати 149 тис грн, автівки чиновників мають бути розбиті до невідновлюваного стану

Історія впертого бійця АТО Руляка: яких кадрів боїться система Історія матроса відкриє очі на те, що відбувалось у Криму. Про тих хто сидить у штабі флоту, про необхідність реформування атестації якого ми заявляли ще рік тому, про систему прийняття рішень і про те як ініціативних і правильних людей, які хочуть служити - система попросту видавлює сама з себе. Усіми доступними методами

Як "розпилюються" мільярди призначені для переселенців і відновлення Донбасу Житло і робота - дві головні проблеми 1,7 млн біженців зі сходу. Але їх вирішення жоден проект не торкнувся. Реально в нашій країні переселенці не мають жодних пільг в оподаткуванні, працевлаштуванні і кредитуванні і за 2,5 роки що триває війна, уряд навіть не приступив до вирішення хоча б однієї з цих проблем...