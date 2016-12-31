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Україна за рік оновила Кабмін та керівництво Генпрокуратури і більшість ключових посад зайняли люди з оточення Президента Порошенка...
Проблема переселенців – складна інтеграція через постійне очікування повернутися додому, - психолог
У розмові говоримо про те, як волонтери Центру психо-соціальної реабілітації "Tserovani" повертали переселенців до активного життя і...
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