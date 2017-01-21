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Держшахта закупила чай та каву по 6666 грн за упаковку
Державне підприємство "Селідоввугілля" закупило 30 упаковок чорного чаю "Нурі" по 90 г і каву "Якобс" по 48 г за 199 999 грн.
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