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Байден українцям: Інтереси країни потрібно ставити вище за особисті
Керівництво і народ України повинні поставити потреби України вище вузьких особистих інтересів.
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