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Штурм Авдіївської промзони: загинуло троє українських бійців
Внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.
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