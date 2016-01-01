Вранці 7 січня на чоловіка у селі Кучаків Бориспільського району напали чотири собаки, які втекли з вольєру.

Понад тисячу людей звільнили зі снігових заметів рятувальники за останню добу в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях.

Україна за рік оновила Кабмін та керівництво Генпрокуратури і більшість ключових посад зайняли люди з оточення Президента Порошенка...

Наші паралімпійські спортсмени вписали свої прізвища в історію, завоювавши аж 117 нагород різного ґатунку: подібного результату в історії...

Формально мораторій на перевірки бізнесу продовжили, а фактично, список органів, на які він не поширюється свідчить про повну безглуздість...

Наслідки підвищення мінімальної зарплати для українців, - ІНФОГРАФІКА Суть законопроектів коротко зводиться до того, що доходи населення не збільшаться, а от витрати - значно

Депутат від БПП переписав на 82-річну маму-вчительку нерухомість у Києві на 36 млн грн Щороку народний депутат Руслан Сольвар здає практично пусту декларацію. В ній він не має ні житла, ані автівки, а живе Сольвар на депутатську зарплатню