Житло і робота - дві головні проблеми 1,7 млн біженців зі сходу. Але їх вирішення жоден проект не торкнувся. Реально в нашій країні переселенці не мають жодних пільг в оподаткуванні, працевлаштуванні і кредитуванні і за 2,5 роки що триває війна, уряд навіть не приступив до вирішення хоча б однієї з цих проблем...