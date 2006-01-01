Американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США. ...

"Ще вчора ми були у військовій частині, а на наступний день вже опинились під Донецьким аеропортом"

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 2006 році в Україні підіймали питання перепоховання останків Олександра Довженка та його дружини, однак до сьогодні воно не вирішене...

Компанії Порошенка і Кононенка купують газ у Злочевського, – розслідування Три компанії президента України та його бізнес-партнерів лише за 2016 рік сумарно сплатили фірмі Миколі Злочевського понад 100 мільйонів гривень

Українські чиновники переконують, що купують люксові авто за копійки Переважно співрозмовники наполягали, що автівки купувалися поламані, однак спеціалісти СТО та автодилери одноголосно зазначають: аби коштувати 149 тис грн, автівки чиновників мають бути розбиті до невідновлюваного стану

Історія впертого бійця АТО Руляка: яких кадрів боїться система Історія матроса відкриє очі на те, що відбувалось у Криму. Про тих хто сидить у штабі флоту, про необхідність реформування атестації якого ми заявляли ще рік тому, про систему прийняття рішень і про те як ініціативних і правильних людей, які хочуть служити - система попросту видавлює сама з себе. Усіми доступними методами