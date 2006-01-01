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В Авдіївці відновлено електропостачання
Президенту Петру Порошенку доповіли про завершення ремонтних робіт для відновлення ліній електропостачання в Авдіївці.
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