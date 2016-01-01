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Байден українцям: Інтереси країни потрібно ставити вище за особисті

Керівництво і народ України повинні поставити потреби України вище вузьких особистих інтересів.

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