Державне агентство лісових ресурсів оцінює щорічні збитки України від нелегальних схем з вирубкою та реалізацією лісу не менше 2,2 млрд гривень в рік.

У середу ввечері в Дніпрі невідомі особи в автомобілі ВАЗ випустили більш ніж 30 куль з автомата по машині місцевої охоронної фірми, після чого зникли.

Цієї ночі проросійськи терористи ОРЛО здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" в районі Новозванівки, що на Луганщині.

Історія впертого бійця АТО Руляка: яких кадрів боїться система Історія матроса відкриє очі на те, що відбувалось у Криму. Про тих хто сидить у штабі флоту, про необхідність реформування атестації якого ми заявляли ще рік тому, про систему прийняття рішень і про те як ініціативних і правильних людей, які хочуть служити - система попросту видавлює сама з себе. Усіми доступними методами

Як "розпилюються" мільярди призначені для переселенців і відновлення Донбасу Житло і робота - дві головні проблеми 1,7 млн біженців зі сходу. Але їх вирішення жоден проект не торкнувся. Реально в нашій країні переселенці не мають жодних пільг в оподаткуванні, працевлаштуванні і кредитуванні і за 2,5 роки що триває війна, уряд навіть не приступив до вирішення хоча б однієї з цих проблем...

Наслідки підвищення мінімальної зарплати для українців, - ІНФОГРАФІКА Суть законопроектів коротко зводиться до того, що доходи населення не збільшаться, а от витрати - значно