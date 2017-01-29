Американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

Члени Кабінету Міністрів (прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри та міністри) отримали 224 170,46 гривень надбавок за інтенсивність праці у грудні 2016 року.

Внаслідок штурму сепаратистів у неділю зранку в Авдіївській промзоні загинуло троє українських бійців, ще один був поранений.

"Ще вчора ми були у військовій частині, а на наступний день вже опинились під Донецьким аеропортом"

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 2006 році в Україні підіймали питання перепоховання останків Олександра Довженка та його дружини, однак до сьогодні воно не вирішене...

Історія впертого бійця АТО Руляка: яких кадрів боїться система Історія матроса відкриє очі на те, що відбувалось у Криму. Про тих хто сидить у штабі флоту, про необхідність реформування атестації якого ми заявляли ще рік тому, про систему прийняття рішень і про те як ініціативних і правильних людей, які хочуть служити - система попросту видавлює сама з себе. Усіми доступними методами

Як "розпилюються" мільярди призначені для переселенців і відновлення Донбасу Житло і робота - дві головні проблеми 1,7 млн біженців зі сходу. Але їх вирішення жоден проект не торкнувся. Реально в нашій країні переселенці не мають жодних пільг в оподаткуванні, працевлаштуванні і кредитуванні і за 2,5 роки що триває війна, уряд навіть не приступив до вирішення хоча б однієї з цих проблем...

Наслідки підвищення мінімальної зарплати для українців, - ІНФОГРАФІКА Суть законопроектів коротко зводиться до того, що доходи населення не збільшаться, а от витрати - значно