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Під Авдіївкою загинув боєць 72-ої гвардійської ОМБР
Стало відомо ім'я загиблого в зоні АТО - це боєць 72-ої гвардійської ОМБР Роман Клімов.
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