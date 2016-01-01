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У Багдаді смертник влаштував теракт на овочевому ринку: є загиблі Перші військові танкової бригади США прибули до Польщі Доба в зоні АТО: шестеро українських військових отримали поранення, - ОНОВЛЕНО Більше тисячі людей рятувальники звільнили зі снігових заметів на півдні України На Київщині зграя собак на смерть загризла бійця АТО, - ОНОВЛЕНО
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У Багдаді смертник влаштував теракт на овочевому ринку: є загиблі

На овочевому ринку в іракській столиці Багдаді прогримів вибух.

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