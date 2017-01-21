Реєстрація Вхід
RSS
Prev Next
Держшахта закупила чай та каву по 6666 грн за упаковку Турецький парламент ухвалив посилення влади президента У Житомирі 13 школярів госпіталізували через отруєння Трамп дав старт скасуванню реформи охорони здоров Вбивство у Києві: застрелили адвоката
1 2 3 4 5
Держшахта закупила чай та каву по 6666 грн за упаковку

Державне підприємство "Селідоввугілля" закупило 30 упаковок чорного чаю "Нурі" по 90 г і каву "Якобс" по 48 г за 199 999 грн.

СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Портнов и Пашинский - давние враги. Объектом их вражды является фабрика "Житомирські ласощі", которую Портнов и его команда технично...

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Проведення Конкурсу серед школярів спрямоване на популяризацію ідей злагоди та порозуміння, ненасильницького вирішення конфліктів;...

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Формально мораторій на перевірки бізнесу продовжили, а фактично, список органів, на які він не поширюється свідчить про повну безглуздість...

БЛОГИ
ВІДЕО ДНЯ
НОВИНИ Всі новини
МЕДІА.ГОЛОВНЕ
ДОКЛАДНІШЕ
“Ми від Юри”. Люди Єнакієвського в БПП, “Свободі” та русі Саакашвілі
Ігор Луценко: Чому російські банки в Україні поки почуваються безпечно?
НАБУ просить Москаля підтвердити фактами заяву про хабарі Ющенку
Науковці створили механічного пса, який рухається, наче справжній - відео
І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
Лав сторі українських класиків або "Так ніхто не кохав"
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ЕКСПЕРТИ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


Просування сайту
Просування сайту
TrendStat