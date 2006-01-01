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З Авдіївки евакуювали 80 дітей На Майдані прощаються з бійцями, які загинули під Авдіївкою, - онлайн-трансляція Бойовики штурмують позиції ЗСУ в районі Авдіївки і б Україна ініціює відкрите засідання Радбезу ООН з приводу Авдіївки Держдеп США стурбований ситуацією в Авдіївці та закликав сторони конфлікту припинити вогонь
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З Авдіївки евакуювали 80 дітей

З Авдіївки Донецької області, зранку, 1 лютого, евакуювали 80 дітей.

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