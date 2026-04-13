Україна побудувала нову оборонну індустрію – Зеленський

За його словами, за 4 роки створено масштабне виробництво зброї.

У понеділок, 13 квітня, президент України Володимир Зеленський оголосив, що за останні чотири роки Україна фактично збудувала нову оборонну індустрію.

Про це він сказав у зверненні з нагоди Дня працівників оборонно-промислового комплексу.

За словами глави держави, йдеться про масштабну систему виробництва – від ракет і артилерії до безпілотників, морських дронів і роботизованих комплексів.

Зеленський підкреслив, що сучасна українська зброя є результатом бойового досвіду та стала ключовим елементом оборони і незалежності країни.

Президент також подякував працівникам оборонної галузі, наголосивши на їхній ролі у зміцненні безпеки держави.

