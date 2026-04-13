ЄС готує €90 млрд для України після виборів в Угорщині

У Брюсселі очікують швидкого розблокування фінансування для України та ухвалення нового пакета санкцій проти рф після поразки Орбана.

Після поразки партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах 12 квітня у Європейському Союзі очікують на прискорення рішень щодо підтримки України та посилення санкцій проти росії.

Як повідомили у ЄС, Брюссель розраховує найближчим часом розблокувати кредитний пакет для України обсягом 90 млрд євро, а також погодити 20-й пакет санкцій проти рф.

"Нашою метою як головування є якнайшвидше ухвалення і кредитного пакета для України на 90 мільярдів євро, і 20-го пакета санкцій проти росії", - зазначили у представництві.

Кіпр, який головує в Раді ЄС у першій половині 2026 року, планує винести ці питання на розгляд Комітету постійних представників, щойно дозволять політичні умови, щоб оперативно завершити роботу над обома рішеннями.

Цього тижня засідання Coreper у Брюсселі відбудуться двічі: 15 та 17 квітня.

Хоча офіційно ці питання поки не внесені до порядку денного, очікується їх обговорення в межах підготовки до неформального саміту лідерів ЄС, який пройде 23–24 квітня у Нікосії. Саме там тема фінансування України та нових санкцій може стати однією з ключових.

За інформацією джерел у ЄС, до зміни влади в Угорщині не очікується суттєвого перегляду позиції Будапешта щодо українських питань.

Ймовірно, новий прем’єр Петер Мадяр приступить до виконання обов’язків на початку травня 2026 року, тоді як на квітневому саміті країну ще представлятиме Віктор Орбан.

Водночас деякі європейські дипломати не виключають, що Орбан може піти на обмежені компроміси щодо підтримки України ще до передачі влади.

Зазначимо, що також Мадяр вимагає відставки президента Угорщини та обіцяє посилити НАТО.